Расширена помощь жителям прифронтовых территорий: стало известно о новых критериях
Киев • УНН
Минсоцполитики расширило перечень получателей помощи для жителей прифронтовых территорий. Программа предусматривает выплаты до 3250 грн в течение 6 месяцев для лиц без пенсии и людей с инвалидностью.
В новый перечень вошли лица без права на пенсию, взрослые и дети с инвалидностью. Общая сумма средств - более 284 млн грн.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.
Детали
Подробности изменений и новой программы денежной помощи от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН). Перечень получателей расширен и добавлены новые категории украинцев.
Кроме тех, кто получал раньше, теперь добавляются лица без права на пенсию, взрослые и дети с инвалидностью. Но соответствующие лица должны одновременно соответствовать следующим критериям:
- проживающих на территориях активных или возможных боевых действий (согласно приказу № 309);
- получают социальную помощь менее 3 250 грн в месяц;
- не получают пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
- не получают международной целевой денежной поддержки от других международных организаций при оказании помощи.
Детали относительно размера пособия
Размер помощи составляет разницу между 3250 грн и суммой уже существующей социальной помощи от государства, которую получает человек.
Например, если человек получает 2700 грн социальной помощи, выплата составит дополнительно 550 грн. - говорится в заметке.
Программа рассчитана на 6 месяцев, а общая сумма средств, по данным на сегодня - более 284 млн грн.
Как получить средства
Средства выплачиваются на банковский счет или адресной доставкой Укрпочты. Платежи на банковские счета осуществляют уже сейчас, выплаты через Укрпочту начнутся через несколько недель.
Напомним,
Минэкономики разрабатывает механизм получения выплат еПоддержки через отделения Укрпочты для граждан без доступа к «Дії». Программа стартует с 1 декабря 2024 года и предусматривает выплату 1000 грн каждому украинцу, кроме тех, кто за границей.
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