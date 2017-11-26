Коноплянка признан одним из лучших игроков в игре против Боруссии

Украинец Евгений Коноплянка благодаря двум результативным передачам в игре попал в топ-5 по среднему баллу. Вингер "кобальтовых" получил 7,88, уступив только партнерам Даниэлю Калиджури (9,07), Амине Хариту (8.10) и игроку "шмелей" Рафаэлю Гуеррейро (8,08).

Зато представитель "Боруссии" Андрей Ярмоленко был оценен на 6-м месте среди всех футболистов "Боруссии" - 6,84.

Стоит отметить, что в 13 поединках нынешней Бундеслиги на счету Коноплянки 1 гол и 4 результативные передачи. Четыре голевые пасы также и Ярмоленко. Оба украинцы по этому показателю входят в десятку лучших во всей Бундеслиге.

Напомним, что "Шальке" уступая дортмундцам 0: 4 сумел завоевать ничью.