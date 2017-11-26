Коноплянку визнано одним із кращих гравців у грі проти Борусії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. За підсумками поєдинку 13-го туру німецької Бундесліги між "Борусією" Дортмунд та "Шальке" авторитетний портал Who Scored виставив оцінки футболістам, передає УНН з посиланням на сайт Who Scored.
Українець Євген Коноплянка завдяки двом результативним передачам у грі потрапив до топ-5 за середнім балом. Вінгер "кобальтових" отримав 7,88, поступившись тільки партнерам Даніелю Каліджурі (9,07), Аміне Харіту (8.10) та гравцю "джмелів" Рафаелю Гуеррейро (8,08).
Натомість представник "Борусії" Андрій Ярмоленко був оцінений на 6-му місці серед усіх футболістів "Борусії" – 6,84.
Варто відзначити, що в 13 поєдинках нинішньої Бундесліги на рахунку Коноплянки 1 гол та 4 результативні передачі. Чотири гольові паси також має і Ярмоленко. Обидва українці за цим показником входять до десятки кращих у всій Бундеслізі.
Нагадаємо, що "Шальке" поступаючись дортмундцям 0:4 зумів вибороти нічию.