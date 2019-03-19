Коноплянка раскрыл планы на игру с Португалией

"Мы не будем бояться Португалию. Нам надо выйти на поле и показать свой уровень игры. Мы нашли ее, она у нас выходила в Лиге наций. Я верю, что мы вылетим из Лиссабона с заработанными очками", - сказал он.

Футболистов сборной Украины ожидает также матч со сборной Сербии. Но оценивать соперников Коноплянка не спешит.

"У нас сейчас все мысли о Португалии, поэтому забегать вперед и говорить о Сербии пока рано. Мы с ней встречаемся через три месяца. Пока в сборной Украины на повестке дня два других оппонента - сборные Португалии и Люксембурга", - сказал он.

Как писал УНН, вчера сборная Украины провела открытую тренировку, которую посетили около 2 тыс. болельщиков.

Также напомним, что матч "Украина-Португалия" в квалификации Евро-2020 состоится 22 марта.

В ФФУ накануне заявили, что сборная Украины нацелена на победу в финальной части ЧЕ 2020 года.