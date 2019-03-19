Коноплянка розкрив плани на гру з Португалією
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Збірна України з футболу готова до поєдинку зі збірною Португалії. Про це заявив півзахисник збірної України Євген Коноплянка, передає УНН із посиланням на прес-службу Федерації Футболу України.
“Ми не будемо боятися Португалію. Нам треба вийти на поле й показати свій рівень гри. Ми знайшли її, вона в нас виходила в Лізі націй. Я вірю, що ми вилетимо з Лісабона із заробленими очками”, — сказав він.
На футболістів збірної України чекає також матч зі збірною Сербії. Але оцінювати суперників Коноплянка не поспішає.
“У нас зараз усі думки про Португалію, тому забігати наперед і говорити про Сербію поки що рано. Ми з нею зустрічаємося за три місяці. Поки що у збірної України на порядку денному два інші опоненти — збірні Португалії та Люксембургу”, — сказав він.
Як писав УНН, учора збірна України провела відкрите тренування, яке відвідали близько 2 тис. вболівальників.
Також нагадаємо, що матч “Україна-Португалія” у кваліфікації ЄВРО-2020 відбудеться 22 березня.
У ФФУ напередодні заявили, що збірна України націлена на перемогу у фінальній частині ЧЄ 2020 року.