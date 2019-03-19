Коноплянка розкрив плани на гру з Португалією

“Ми не будемо боятися Португалію. Нам треба вийти на поле й показати свій рівень гри. Ми знайшли її, вона в нас виходила в Лізі націй. Я вірю, що ми вилетимо з Лісабона із заробленими очками”, — сказав він.

На футболістів збірної України чекає також матч зі збірною Сербії. Але оцінювати суперників Коноплянка не поспішає.

“У нас зараз усі думки про Португалію, тому забігати наперед і говорити про Сербію поки що рано. Ми з нею зустрічаємося за три місяці. Поки що у збірної України на порядку денному два інші опоненти — збірні Португалії та Люксембургу”, — сказав він.

Як писав УНН, учора збірна України провела відкрите тренування, яке відвідали близько 2 тис. вболівальників.

Також нагадаємо, що матч “Україна-Португалія” у кваліфікації ЄВРО-2020 відбудеться 22 березня.

У ФФУ напередодні заявили, що збірна України націлена на перемогу у фінальній частині ЧЄ 2020 року.