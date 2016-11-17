Конкурсная комиссия выбрала госсекретаря Минэкономразвития
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы будет рекомендовать назначить Алексея Перевезенцева государственным секретарем Министерства экономического развития и торговли. Решение было принято в среду по результатам открытого конкурса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
Как отмечается, А.Перевезенцев имеет значительный опыт работы на дипломатической службе. С 1999 года работал в МИД Украины. С 2002 по 2009 год работал главным консультантом управления по работе с представительствами Украины и международной информации, а позже - главным консультантом отдела по международно-правовым вопросам в секретариате Президента Украины.
В 2009-2010 годах А.Перевезенцев был заместителем директора Координационного бюро европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина Украины.
В Минэкономразвития А.Перевзенцев начал работать в июле 2012 года в должности заместителя директора юридического департамента. В декабре того же года А.Перевезенцева назначили директором юридического департамента. На этой должности он находится сегодня.
Согласно закону "О государственной службе", государственный секретарь должен приступить к исполнению своих обязанностей не позднее, чем 1 января 2017 года.
При этом, как сообщает пресс-служба Нацдержслужбы, в среду были определены и победители конкурса на должность госсекретаря Мининфраструктуры, кем стали Андрей Глущак и Дмитрий Роменский.