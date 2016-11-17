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15 марта, 19:03 • 109795 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151415 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128190 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121398 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107371 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102706 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97855 просмотра

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Конкурсная комиссия выбрала госсекретаря Минэкономразвития

Киев • УНН

 • 7993 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы будет рекомендовать назначить Алексея Перевезенцева государственным секретарем Министерства экономического развития и торговли. Решение было принято в среду по результатам открытого конкурса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Как отмечается, А.Перевезенцев имеет значительный опыт работы на дипломатической службе. С 1999 года работал в МИД Украины. С 2002 по 2009 год работал главным консультантом управления по работе с представительствами Украины и международной информации, а позже - главным консультантом отдела по международно-правовым вопросам в секретариате Президента Украины.

В 2009-2010 годах А.Перевезенцев был заместителем директора Координационного бюро европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина Украины.

В Минэкономразвития А.Перевзенцев начал работать в июле 2012 года в должности заместителя директора юридического департамента. В декабре того же года А.Перевезенцева назначили директором юридического департамента. На этой должности он находится сегодня.

Согласно закону "О государственной службе", государственный секретарь должен приступить к исполнению своих обязанностей не позднее, чем 1 января 2017 года.

При этом, как сообщает пресс-служба Нацдержслужбы, в среду были определены и победители конкурса на должность госсекретаря Мининфраструктуры, кем стали Андрей Глущак и Дмитрий Роменский.

Украинские Национальные Новости

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