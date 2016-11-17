Конкурсна комісія обрала держсекретаря Мінекономрозвитку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби рекомендуватиме призначити Олексія Перевезенцева державним секретарем Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Рішення було ухвалено в середу за результатами відкритого конкурсу, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.
Як зазначається, О.Перевезенцев має значний досвід роботи на дипломатичній службі. З 1999 року працював у МЗС України. З 2002 по 2009 рік працював головним консультантом управління щодо роботи з представництвами України та міжнародної інформації, а пізніше – головним консультантом відділу міжнародно-правових питань в секретаріаті Президента України.
У 2009-2010 роках О.Перевезенцев був заступником директора Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабміну України.
У Мінекономрозвитку О.Перевзенцев почав працювати в липні 2012 року на посаді заступника директора юридичного департаменту. У грудні того ж року О.Перевезенцева призначили директором юридичного департаменту. На цій посаді він перебуває сьогодні.
Відповідно до закону “Про державну службу”, державний секретар має приступити до виконання своїх обов’язків не пізніше, ніж 1 січня 2017 року.
При цьому, як повідомляє прес-служба Нацдержслужби, у середу було визначено і переможців конкурсу на посаду держсекретаря Мінінфраструктури, ким стали Андрій Глущак і Дмитро Роменський.