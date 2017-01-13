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Конкурс на должность главы Нацполиции начнется 18 января

Конкурс на должность главы Нацполиции начнется 18 января

Киев • УНН

 • 9191 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Конкурс на должность руководителя Национальной полиции Украины стартует 18 января и предусматривает пять этапов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД.

"Первый этап Конкурса начинается 18.01.2017 года", - сказано в сообщении.

Участие в конкурсе примут 64 кандидата.

Отбор претендентов проводится временным совещательным (консультативным) органом - Консультативным отборочной комиссией, создание которой не предусматривается законодательством, а является инициативой министра внутренних дел Украины. В состав Комиссии входят независимые международные и национальные эксперты.

Процедура отбора будет состоять из следующих этапов:

І Этап. Изучение представленных претендентами документов на соответствие базовым требованиям конкурса:

· Высшее полное юридическое образование;

· Стаж работы в области права не менее семи лет;

· Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.

II этап. Претенденты, соответствующие базовым требованиям конкурса, проходят тестирование.

ІІІ Этап. По результатам рассмотрения резюме, мотивационных писем и результатов тестирования, Комиссия путем голосования приглашает претендентов для прохождения собеседования.

IV Этап. Проведение собеседований.

V Этап. Претенденты, успешно прошедшие предварительный этап, не позднее чем в трехдневный срок после объявления результатов IV этапа конкурсного отбора должны предоставить полный пакет документов предусмотрен частью 1 статьи 54 Закона Украины "О Национальной полиции".

По результатам пяти этапов конкурса Комиссия путем голосования определяет не более трех финальных претендентов.

В случае возникновения спорных вопросов, Комиссия может предложить претендентам дополнительную проверку.

Список финальных претендентов должен быть сформирован и передан на рассмотрение Министру внутренних дел в как можно более короткий срок, но не позднее 15 февраля 2017 года.

Украинские Национальные Новости

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