Конкурс на должность главы Нацполиции начнется 18 января
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Конкурс на должность руководителя Национальной полиции Украины стартует 18 января и предусматривает пять этапов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД.
"Первый этап Конкурса начинается 18.01.2017 года", - сказано в сообщении.
Участие в конкурсе примут 64 кандидата.
Отбор претендентов проводится временным совещательным (консультативным) органом - Консультативным отборочной комиссией, создание которой не предусматривается законодательством, а является инициативой министра внутренних дел Украины. В состав Комиссии входят независимые международные и национальные эксперты.
Процедура отбора будет состоять из следующих этапов:
І Этап. Изучение представленных претендентами документов на соответствие базовым требованиям конкурса:
· Высшее полное юридическое образование;
· Стаж работы в области права не менее семи лет;
· Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
II этап. Претенденты, соответствующие базовым требованиям конкурса, проходят тестирование.
ІІІ Этап. По результатам рассмотрения резюме, мотивационных писем и результатов тестирования, Комиссия путем голосования приглашает претендентов для прохождения собеседования.
IV Этап. Проведение собеседований.
V Этап. Претенденты, успешно прошедшие предварительный этап, не позднее чем в трехдневный срок после объявления результатов IV этапа конкурсного отбора должны предоставить полный пакет документов предусмотрен частью 1 статьи 54 Закона Украины "О Национальной полиции".
По результатам пяти этапов конкурса Комиссия путем голосования определяет не более трех финальных претендентов.
В случае возникновения спорных вопросов, Комиссия может предложить претендентам дополнительную проверку.
Список финальных претендентов должен быть сформирован и передан на рассмотрение Министру внутренних дел в как можно более короткий срок, но не позднее 15 февраля 2017 года.