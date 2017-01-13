Конкурс на посаду голови Нацполіції розпочнеться 18 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Конкурс на посаду керівника Національної поліції України стартує 18 січня та передбачає п’ять етапів. Про це УНН повідомили в прес-службі МВС.
“Перший етап Конкурсу розпочинається 18.01.2017 року”, — сказано у повідомленні.
Участь у конкурсі візьмуть 64 кандидати.
Відбір претендентів проводиться тимчасовим дорадчим (консультативним) органом — Консультативною відбірковою комісією, створення якої не передбачається законодавством, а є ініціативою Міністра внутрішніх справ України. До складу Комісії входять незалежні міжнародні та національні експерти.
Процедура відбору складатиметься з таких етапів:
І Етап. Вивчення поданих претендентами документів на відповідність базовим вимогам конкурсу:
· вища повна юридична освіта;
· стаж роботи в галузі права не менш як сім років;
· досвід роботи на керівних посадах не менш як п’ять років.
ІІ Етап. Претенденти, які відповідають базовим вимогам конкурсу, проходять тестування.
ІII Етап. За результатами розгляду резюме, мотиваційних листів та результатів тестування, Комісія шляхом голосування запрошує претендентів для проходження співбесіди.
IV Етап. Проведення співбесід.
V Етап. Претенденти, які успішно пройшли попередній етап, не пізніше ніж у триденний термін після оголошення результатів ІV Етапу конкурсного відбору повинні надати повний пакет документів передбачений частиною 1 статті 54 Закону України “Про Національну поліцію”.
За результатами п’яти етапів конкурсу Комісія шляхом голосування визначає не більше трьох фінальних претендентів.
У разі виникнення спірних питань, Комісія може запропонувати претендентам додаткову перевірку.
Список фінальних претендентів повинен бути сформований і переданий на розгляд Міністру внутрішніх справ в якомога коротший термін, але не пізніше 15 лютого 2017 року.