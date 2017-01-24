Конкурс на должность главы Нацполиции планируется завершить в начале февраля - А.Шевченко
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Национальная комиссия по отбору руководителя Национальной полиции надеется завершить отбор на должность главы структуры в начале февраля. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко ссылаясь на слова секретаря комиссии Евгения Захарова, передает корреспондент УНН.
"Захаров сказал, что у нас все будет очень быстро. Где-то в первую неделю февраля", - отметил А.Шевченко.
Сегодня проходит тестирование на должность руководителя Национальной полиции. В нем, в частности принимает участие заместитель председателя Нацполиции Константин Бушуев.
По предварительным данным, в тестировании участвуют 43 человека. Результаты тестов ожидаются в конце недели.
В соответствии с законодательством, утверждение нового главы Нацполиции предстоит на заседании правительства.