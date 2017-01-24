Конкурс на посаду голови Нацполіції планується завершити на початку лютого - А.Шевченко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Національна комісія з відбору керівника Національної поліції сподівається завершити відбір на посаду очільника структури на початку лютого. Про це журналістам повідомив прес-секретар МВС Артем Шевченко посилаючись на слова секретаря комісії Євгена Захарова, передає кореспондент УНН.
"Захаров сказав, що у нас все буде дуже швидко. Десь в перший тиждень лютого", - зазначив А.Шевченко.
Сьогодні відбувається тестування на посаду керівника Національної поліції. У ньому, зокрема бере участь заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв.
За попередніми даними, у тестуванні беруть участь 43 особи. Результати тестів очікуються наприкінці тижня.
Відповідно до законодавства, затвердження нового очільника Нацполіції має відбутися на засіданні уряду.
Нагадаємо, у списку зареєстрованих на конкурс на посаду голови Нацполіції - 64 претенденти.