Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы

За последние годы украинцы заново открыли для себя рынок услуг, поняв, что уровень сервиса не только не уступает, а часто превосходит европейский. Касается это и банковской сферы, и рынка бьюти-услуг, а также, например, аптечного рынка. Украинский рынок аптек – это пример того, как даже в сверхсложных условиях войны, бизнес, ориентированный на пациента, может развиваться и предоставлять услуги на самом высоком уровне. Сервис в украинских аптеках часто превосходит опыт европейских стран. Ведь в то время, когда во многих странах ЕС люди сталкиваются с дефицитом аптек и отсутствием альтернатив, в Украине даже в самые сложные военные годы аптеки остаются рядом с покупателем, предлагая широкий выбор, гибкие цены и лучший сервис. В чем секрет такой модели и почему украинцы получают больше, чем иностранцы, разбирался УНН.

Украинские аптеки сегодня – это не просто место, где покупают таблетки от головной боли, это первое звено помощи пациенту, которое рядом и которое работает для людей. Украинцы не тратят часы на поиск необходимого препарата, не откладывают лечение "на потом" и не соглашаются на любую цену только из-за отсутствия альтернативы.

По данным Proxima Research, которые обнародовали на мероприятии "ФАРМБЮДЖЕТ 2026: стратегия устойчивости для фармбизнеса", по состоянию на июль 2025 года в Украине работает 18 280 аптечных точек, что составляет 88% довоенного уровня. Это означает, что рынок не просто выстоял, а еще и находится на пути к полному восстановлению.

Положительная динамика восстановления рынка "на руку" украинскому покупателю, ведь это усиливает конкуренцию, которая работает просто: если аптеки соревнуются за покупателя, они внимательнее относятся к ценам и сервису. А это значит, что украинский пациент может сравнить стоимость одного и того же препарата в разных аптеках и купить там, где дешевле. Или там, где действуют программы лояльности, такие как сезонные акционные предложения или специальные программы поддержки для людей с хроническими заболеваниями. Ведь, когда на рынке с высоким уровнем конкуренции – возникает стимул держать более широкий ассортимент, иметь в наличии не только оригинальные препараты, но и более доступные генерики, внедрять программы и сервисы, способствующие доступности лекарств.

Не последнее место в преимуществах украинского рынка аптек занимает и географическая разветвленность медицинских учреждений - "на каждом шагу". Кому-то удобно забежать в аптеку возле дома, кому-то – возле работы, другие выбирают аптеку рядом с больницей или метро. А если одна временно не работает из-за обстрелов или перебоев света, то рядом всегда найдется другая. Это создает ощущение стабильности даже во времена войны.

Впрочем, не везде уровень развития аптечного сервиса такой же высокий, как в Украине. В ряде стран Европы ситуация противоположная: из-за чрезмерного зарегулирования граждане фактически лишены выбора и быстрого доступа к лекарствам. Кроме того, в странах ЕС аптеки часто работают по сокращенному графику, закрыты в выходные, а еще они не всегда заинтересованы во внедрении акций и скидок - ведь клиент, лишенный выбора, все равно вынужден будет покупать именно у них.

Германия

В Германии аптечный бизнес жестко зарегулирован на уровне государства. В соответствии с немецкими правилами владельцем аптеки может быть только дипломированный фармацевт. Кроме того, один человек может владеть одной главной аптекой и не более чем тремя ее филиалами. Аптечные сети – вообще запрещены. Что касается цен на лекарства – стоимость рецептурных препаратов регулирует государство.

Из-за таких ограничений аптечный рынок сокращается: только в 2023 году в Германии закрылось 559 аптек, что стало самым большим годовым падением с 1949 года. За этот же период открылись только 62 новые аптеки, поэтому общее количество снизилось до 17 571 – самого низкого уровня в истории страны.

В результате жители сельских регионов вынуждены проезжать десятки километров, чтобы купить даже базовые препараты. Это ограничивает доступ пациентов к лечению и снижает уровень конкуренции на рынке.

Франция

Французская модель подобна немецкой: аптеку может открыть только дипломированный фармацевт, а количество заведений ограничивается количеством населения – одна аптека на 2 500 жителей. Аптечные сети запрещены на уровне государства.

Вследствие этого в больших городах аптек много, а в небольших населенных пунктах их может не быть вообще. При этом, по данным Национального совета фармацевтов Франции, около 5% коммун (более 1 700) остаются без аптек, несмотря на достаточное количество населения. Это создает серьезные проблемы для жителей сел и городков, ведь они вынуждены тратить больше времени и ресурсов, чтобы получить даже базовые лекарства.

В результате цены на препараты фактически не зависят от конкуренции, поскольку их регулирует государство, а пациенты теряют возможность выбирать более выгодные условия.

Италия

В Италии ситуация подобна – аптеку может открыть только дипломированный фармацевт. Законодательство устанавливает квоту: одна аптека на каждые 3 300 жителей (в соответствии с нормами, принятыми в 2012 году в рамках закона).

При этом, по данным, за период с 1975 по 2024 год количество аптек в стране выросло на 33,5%, тогда как население прибавило только 4,2%. Такой дисбаланс подтверждает, что аптеки остаются важным элементом доступа к медицинским услугам: ежедневно итальянцы совершают около 4 млн визитов в аптеки.

Несмотря на это, жесткая система лицензирования до сих пор создает барьер входа на рынок для новых игроков.

Испания

В Испании ограничения еще жестче. Лицензии выдаются по квоте: одна аптека на 2 800 жителей и не ближе чем 250 метров к другой. Владельцем может быть только фармацевт, который лично работает в своей аптеке.

Из-за этого количество аптек растет медленно, конкуренция минимальна. Лицензии передаются по наследству или продаются за миллионы евро, что фактически закрывает вход новым игрокам. Для испанцев это означает ограниченный выбор и отсутствие выгодных условий.

Вывод

Разница очевидна – украинцы ежедневно пользуются преимуществами конкуренции между аптеками: широкий выбор, доступность и гибкая ценовая политика. Зато жители Германии, Франции, Италии и Испании – сталкиваются с дефицитом аптек, высокими ценами на лекарства и отсутствием альтернатив.

Украинская модель доказывает, что даже в самые трудные времена рынок может оставаться разнообразным, конкурентным и ориентированным на пациента. А сохранение рынка в современном виде – это гарантия свободы выбора, доступности лечения и высокого качества сервиса.