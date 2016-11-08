Конкурентного рынка газа в Украине так и не создали - О.Белькова
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В течение последних двух лет для развития газодобывающей отрасли в Украине были сделаны определенные шаги, однако сегодня мы еще не можем гордиться теми условиями, которые созданы на рынке газа, поскольку он не является конкурентным. Об этом сегодня во время слушаний в комитете "20 млрд куб. м природного газа собственной добычи в 2020 году - как это сделать ПАО Укргаздобыча?" отметила народный депутат Ольга Белькова, передает УНН.
По ее словам, для Украины наиболее выгодным всегда будет добыча именно собственного украинского газа.
"Еще год-два назад мы все хвастались тем, и это безусловно является большим достоянием, что мы постепенно приобретаем независимость от покупки газа в России.
Вместе с тем, если посмотреть на все то, что связано именно с добычей украинского газа, то даже с точки зрения налогов, которые компании сегодня платят в украинский бюджет, (то все так хорошо, - ред).
Политик отметила, газовая отрасль не должна становиться "дойной коровой", а должна развиваться органично. Для этого Украине нужен конкурентный рынок газа, которого пока так и не создан.
"За последние 2-3 года мы сделали определенный шаг для того, чтобы приоткрыть эту отрасль для всех тех, кто планирует инвестировать в добычу в Украине, но мы еще не можем гордиться тем, что условия, которые создали для газодобычи в Украине являются конкурентными по сравнению даже со странами, которые находятся в нашем регионе", - отметила она.
О.Белькова добавила, что сегодня крайне важно, чтобы в Украину приходили инвесторы со своими планами, каким образом помочь увеличить добычу газа и с конкретными инвестициями.
Напомним, как сообщал УНН, по словам эксперта Д.Марунича, мощной либерализации рынка газа и роста конкуренции так и не произошло.
Эксперт также отмечает, что руководство "Нафтогаза" блокирует реформирование компании.