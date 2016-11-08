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Конкурентного ринку газу в Україні так і не створили - О.Бєлькова

Конкурентного ринку газу в Україні так і не створили - О.Бєлькова

Київ • УНН

 • 6673 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Протягом останніх двох років задля розвитку газовидобувної галузі в Україні були зроблені певні кроки, однак на сьогодні ми досі не можемо пишатися тими умовами, які створені на ринку газу, бо він не є конкурентним. Про це сьогодні під час Комітетських слухань "20 млрд куб. м природного газу власного видобутку в 2020 році – як це зробити ПАТ Укргазвидобування?" зазначила народний депутат Ольга Бєлькова, передає УНН

За її словами, для України найбільш вигідним завжди буде видобування саме власного українського газу.

“Ще рік-два тому ми всі хвалилися тим, і це безумовно є великим надбанням, що ми поступово здобуваємо незалежність від купівлі газу у Росії.

Разом із тим, якщо подивитися на все те, що пов’язане саме із видобутком українського газу, то навіть, із точки зору податків, які компанії сьогодні сплачують в український бюджет, (то все так добре, — ред).

Політик наголосила на тому, газова галузь не повинна ставати “дійною коровою”, а має розвиватися органічно. Задля цього Україні потрібен конкурентний ринок газу, якого поки що так і не створено.

“За останні 2-3 роки ми зробили певний крок для того, аби привідкрити цю галузь для всіх тих, хто планує інвестувати у видобуток в Україні, але ми ще не можемо пишатися тим, що умови які створили для газовидобутку в Україні є конкурентними, порівняно, навіть, з країнами, які є у нашому регіоні”, — зазначила вона.

О.Бєлькова додала, що сьогодні надважливо, аби в Україну приходи інвестори зі своїми планами, яким чином допомогти збільшити видобування газу та з конкретними інвестиціями.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами експерта Д.Марунича, потужної лібералізації ринку газу і зростання конкуренції так і не відбулося.

Експерт також наголошує на тому, що керівництво “Нафтогазу” блокує реформування компанії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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