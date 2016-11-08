Конкурентного ринку газу в Україні так і не створили - О.Бєлькова

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Протягом останніх двох років задля розвитку газовидобувної галузі в Україні були зроблені певні кроки, однак на сьогодні ми досі не можемо пишатися тими умовами, які створені на ринку газу, бо він не є конкурентним. Про це сьогодні під час Комітетських слухань "20 млрд куб. м природного газу власного видобутку в 2020 році – як це зробити ПАТ Укргазвидобування?" зазначила народний депутат Ольга Бєлькова, передає УНН.