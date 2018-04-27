Конгресс США рассекретил доклад о вмешательстве РФ в выборы

Авторы доклада, содержащего 200 страниц, утверждают, что Россия с 2015 года вела кампанию по подрыву президентских выборов в США. Доклад подписал глава комитета Девин Нюнес.

Отмечается, что Москва вмешивалась в выборы с помощью кибертатак, соцсетей, посредников и государственных СМИ. В то же время, свидетельств о заговоре предвыборного штаба Дональда Трампа с российским правительством комитет не нашел.

"Комитет сохраняет обеспокоенность тем, что Россия продолжит подрывать западные демократии, подогревая социальные проблемы, политическую нестабильность и разделения. ... пора нам ответить, понять, что произошло, исправить выявленные проблемы и объединиться вокруг общей цели противодействия против любых будущих кампаний влияния со стороны России или любой другой страны", - уточняется в докладе.

Отметим, накануне Судебный комитет Сената США одобрил двухпартийный законопроект, защищающий от произвольного увольнения спецпрокурора, который в настоящее время расследует вмешательство России в американские выборы в 2016 году.

Как сообщал УНН, Белый дом готовит "темники", призванные подорвать доверие к заместителю генерального прокурора США Рода Розенштейна, который следит за расследованием спецпрокурора в "российской делу" Роберта Мюллера. По данным СМИ, уже несколько союзников Трампа по телевидению и в публичных выступлениях за последние несколько дней призвали к освобождению Розенштейна.



После этого демократы и несколько видных республиканцев восстановили призывы о принятии законодательства для защиты продолжающегося расследования заявлений о заговоре между Россией и предвыборным штабом Трампа.