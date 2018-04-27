Конгрес США розсекретив доповідь про втручання РФ у вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Комітет палати представників конгресу США розсекретив частину доповіді щодо російського втручання у президентські вибори в 2016 році, передає УНН.
Автори доповіді, що містить 200 сторінок, стверджують, що Росія з 2015 року вела кампанію по підриву президентських виборів в США. Доповідь підписав глава комітету Девін Нюнес.
Зазначається, що Москва втручалася у вибори за допомогою кібертатак, соцмереж, посередників і державних ЗМІ. Водночас, свідчень про змову передвиборчого штабу Дональда Трампа з російським урядом комітет не знайшов.
"Комітет зберігає стурбованість тим, що Росія продовжить підривати західні демократії, підігріваючи соціальні проблеми, політичну нестабільність і розділення. ...настав час для нас відповісти, зрозуміти, що сталося, виправити виявлені проблеми та об’єднатись навколо спільної мети протидії проти будь-яких майбутніх кампаній впливу з боку Росії або будь-якої іншої держави", - уточнюється в доповіді.
Зазначимо, напередодні Судовий комітет Сенату США схвалив двопартійний законопроект, що захищає від довільного звільнення спецпрокурора, який в даний час розслідує втручання Росії в американські вибори в 2016 році.
Як повідомляв УНН, Білий дім готує "темники", покликані підірвати довіру до заступника генерального прокурора США Рода Розенштейна, який наглядає за розслідуванням спецпрокурора у "російській справі" Роберта Мюллера. За даними ЗМІ, уже кілька союзників Трампа по телебаченню і в публічних виступах за останні кілька днів закликали до звільнення Розенштейна.
Після цього демократи і декілька видних республіканців відновили заклики щодо прийняття законодавства для захисту триваючого розслідування заяв про змову між Росією і передвиборчим штабом Трампа.