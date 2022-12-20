Конгресс США предлагает выделить 44,9 млрд долл. помощи Украине и странам НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Участники переговоров в Конгрессе Соединенных Штатов обнародовали законопроект о государственном финансировании на 1,7 триллиона долларов. Он содержит рекордные военные расходы, в частности выделение 44,9 миллиарда долларов помощи Украине и странам НАТО, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Отмечается, что общий объем финансирования, предложенный в законопроекте, превышает сумму примерно в 1,5 триллиона долларов, выделенных в предыдущем году. Лидеры Сената и Палаты представителей имели целью принять законопроект и прислать его президенту США Джо Байдену до конца недели, чтобы обеспечить отсутствие перерывов в деятельности правительства.
Среди республиканцев и демократов возникли разногласия по вопросу, сколько средств необходимо потратить на военные и невоенные программы. В законопроект включено 44,9 миллиарда долларов дополнительной экстренной помощи Украине и союзникам по НАТО. Если его примут, общая сумма расходов на оборону за год составит "рекордные" 858 миллиардов долларов и превысит 740 миллиардов, выделенных в прошлом году.
Напомним
Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан 18 декабря сообщил, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена обратилась в Конгресс США о предоставлении дополнительных почти 38 млрд долларов для Украины.