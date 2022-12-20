Конгрес США пропонує виділити 44,9 млрд дол. допомоги Україні та країнам НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Учасники переговорів у Конгресі Сполучених Штатів оприлюднили законопроєкт про державне фінансування на 1,7 трильйона доларів. Він містить рекордні військові витрати, зокрема виділення 44,9 мільярда доларів допомоги Україні та країнам НАТО, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Зазначається, що загальний обсяг фінансування, запропонований у законопроєкті, перевищує суму в приблизно 1,5 трильйона доларів, виділених у попередньому році. Лідери Сенату та Палати представників мали на меті ухвалити законопроєкт та надіслати його президенту США Джо Байдену до кінця тижня, щоб забезпечити відсутність перерв у діяльності уряду.
Серед республіканців та демократів виникли розбіжності у питанні, скільки коштів необхідно витратити на військові та невійськові програми. У законопроєкт включено 44,9 мільярда доларів додаткової екстреної допомоги Україні та союзникам по НАТО. Якщо його ухвалять, загальна сума витрат на оборону за рік складатиме "рекордні" 858 мільярдів доларів та перевищить 740 мільярдів, виділених минулого року.
Нагадаємо
Радник США з національної безпеки Джейк Салліван 18 грудня повідомив, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена звернулася до Конгресу США щодо надання додаткових майже 38 млрд доларів для України.