Конгресс получил данные о сделках россиян и Трампа - WSJ

КИЕВ. 9 августа. УНН. Несколько крупных банков передали комитетам Конгресса США данные, “касающиеся россиян, которые могли вести дела с Трампом, его семьей или компаниями”. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает УНН.