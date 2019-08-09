Конгресс получил данные о сделках россиян и Трампа - WSJ

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 94572 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100411 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129287 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139316 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127300 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128655 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130638 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153183 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151141 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140895 просмотра

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Конгресс получил данные о сделках россиян и Трампа - WSJ

Конгресс получил данные о сделках россиян и Трампа - WSJ

Киев  •  УНН

 • 18657 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Несколько крупных банков передали комитетам Конгресса США данные, “касающиеся россиян, которые могли вести дела с Трампом, его семьей или компаниями”. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает УНН.

По данным издания, сведения Конгресса, в частности, предоставили Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan, Morgan Stanley и Wells Fargo.

Ранее Трамп подал несколько исков с целью ограничить доступ к своим банковским счетам и налоговым выписками.

В мае сенат штата Нью-Йорк принял закон, разрешающий передачу информации о налогах президента Конгресса США.

В апреле 2019 года два комитета Палаты представителей США попросили у банков информацию о финансах Дональда Трампа.

В марте Генпрокуратура Нью-Йорка запросила у Deutsche Bank и Investors Bank документы о финансировании четырех крупных сделок компании президента Trump Organization. Запросы прокуратуры является частью расследования сделок Трампа с недвижимостью, а также его деловых отношений в Нью-Йорке.

Напомним, ранее New York Times сообщал, что Deutsche Bank выдал Трампу кредитов на сумму более 2 млрд долларов.

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