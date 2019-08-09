Конгресс получил данные о сделках россиян и Трампа - WSJ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Несколько крупных банков передали комитетам Конгресса США данные, “касающиеся россиян, которые могли вести дела с Трампом, его семьей или компаниями”. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает УНН.
По данным издания, сведения Конгресса, в частности, предоставили Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan, Morgan Stanley и Wells Fargo.
Ранее Трамп подал несколько исков с целью ограничить доступ к своим банковским счетам и налоговым выписками.
В мае сенат штата Нью-Йорк принял закон, разрешающий передачу информации о налогах президента Конгресса США.
В апреле 2019 года два комитета Палаты представителей США попросили у банков информацию о финансах Дональда Трампа.
В марте Генпрокуратура Нью-Йорка запросила у Deutsche Bank и Investors Bank документы о финансировании четырех крупных сделок компании президента Trump Organization. Запросы прокуратуры является частью расследования сделок Трампа с недвижимостью, а также его деловых отношений в Нью-Йорке.
Напомним, ранее New York Times сообщал, что Deutsche Bank выдал Трампу кредитов на сумму более 2 млрд долларов.
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