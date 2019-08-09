Конгрес отримав дані про угоди росіян і Трампа - WSJ

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Кілька великих банків передали комітетам Конгресу США дані, "що стосуються росіян, які могли вести справи з Трампом, його сім'єю або компаніями". Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, передає УНН.