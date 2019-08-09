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Конгрес отримав дані про угоди росіян і Трампа - WSJ

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Кілька великих банків передали комітетам Конгресу США дані, "що стосуються росіян, які могли вести справи з Трампом, його сім'єю або компаніями". Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, передає УНН.

За даними видання, відомості Конгресу, зокрема, надали Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan, Morgan Stanley і Wells Fargo.

Раніше Трамп подав кілька позовів з метою обмежити доступ до своїх банківських рахунків та податковим виписками.

У травні сенат штату Нью-Йорк прийняв закон, що дозволяє передачу інформації про податки президента Конгресу США.

У квітні 2019 років зо два комітету Палати представників США попросили у банків інформацію про фінанси Дональда Трампа.

В березні Генпрокуратура Нью-Йорка запросила у Deutsche Bank і Investors Bank документи про фінансування чотирьох великих угод компанії президента Trump Organization. Запити прокуратури є частиною розслідування угод Трампа з нерухомістю, а також його ділових відносин у Нью-Йорку.

Нагадаємо, раніше New York Times повідомляв, що Deutsche Bank видав Трампу кредитів на суму понад 2 млрд доларів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Deutsche Bank загрожують штрафи за відмивання грошей з РФ

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