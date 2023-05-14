Конфликт в Судане: столица страны снова подверглась обстрелам и авиаударам
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Столица Судана Хартум снова оказалась под обстрелами и авиаударами в ходе конфликта в стране, который продолжается с апреля. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Как отмечается, пока есть мало признаков того, что военные группировки в стране готовы отступить, несмотря на переговоры о прекращении огня в Саудовской Аравии.
Столица Хартум и прилегающие к ней города подверглись самым активным боевым действиям в конфликте, который начался 15 апреля.
По словам свидетелей, последние обстрелы были нанесены по Бахре, а по Омдурману были нанесены авиаудары рано утром в воскресенье.
"Рядом с нами в Салисе были нанесены сильные авиаудары, от которых тряслись двери дома", — сказала Сальма Ясин, учительница из Омдурмана.
Житель возле аэропорта Хартума, который был закрыт с начала конфликта, сказал, что там в течение дня периодически шли бои.
Сообщается, что в результате беспорядков, предварительно, уже погибло по меньшей мере 676 человек и еще 5576 получили ранения. Однако, учитывая большое количество пропавших без вести, ожидается, что реальные потери будут гораздо выше.
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