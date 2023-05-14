Конфлікт в Судані: столиця країни знову зазнала обстрілів та авіаударів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Столиця Судану Хартум знову опинилась під обстрілами та авіаударами в ході конфлікту в країні, який триває з квітня. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Як зазначається, наразі є мало ознак того, що військові угруповання в країні готові відступити, незважаючи на переговори про припинення вогню в Саудівській Аравії.
Столиця Хартум та прилеглі до неї міста зазнали найактивніших бойових дій в конфлікті, який почався 15 квітня.
За словами свідків, останніх обстрілів було завдано по Бахрі, а за Омдурманом було завдано авіаудари рано вранці в неділю.
"Поруч із нами в Салісі були завдані сильні авіаудари, від яких тряслися двері будинку", — сказала Сальма Ясін, вчителька з Омдурмана.
Мешканець біля аеропорту Хартума, який був закритий з початку конфлікту, сказав, що там протягом дня періодично точилися бої.
Повідомляється, що внаслідок заворушень, попередньо, вже загинуло щонайменше 676 людей і ще 5576 отримали поранення. Однак, враховуючи велику кількість зниклих безвісти, очікується, що реальні втрати будуть набагато вищими.
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