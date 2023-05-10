Конфлікт у Судані: кількість загиблих зросла до 604 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Кількість загиблих внаслідок збройних зіткнень у Судані вже зросла до 604 осіб. Про це пише Associated Press, передає УНН.
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Агентство охорони здоров'я ООН повідомило, що кількість загиблих внаслідок триваючих зіткнень у Судані зросла до 604 осіб, включаючи мирних жителів. Нові дані з'явилися в той час, коли представники ворогуючих сторін ведуть переговори в Саудівській Аравії.
Понад 5100 людей також отримали поранення внаслідок бойових дій, повідомив речник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тарік Ясаревич. Спілка лікарів Судану заявила, що кількість смертей виключно серед цивільних вже становить 487 осіб.
Зазначається, що бойові дії перетворили міські райони на поля битв. Внаслідок цього, за даними Міграційного агентства ООН, майже 700 000 людей в країні стали переселенцями на додаток до 3,7 мільйона, які вже були внутрішньо переміщеними особами в країні до початку конфлікту.
Нагадаємо
Саудівська Аравія заявляла, що готова прийняти у себе представників голови Ради з суверенітету Судану та командувача армії генерала Абдулфеттаха аль-Бурхана, а також командувача Сил швидкого реагування Мухаммеда Хамдана Дагалу.
Однак, у понеділок столицю Судану знову вразили авіаудари, тоді як останні переговори про перемир'я в Джидді не призвели до прогресу.