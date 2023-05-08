Нові авіаудари сколихнули Судан, переговори про перемир'я не дали результату

ukru
Ексклюзив
08:30 • 23289 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 37007 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 55580 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 288884 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 388392 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 315410 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 347588 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 309025 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223831 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207172 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 50756 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 51514 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 36095 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 50528 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 35650 перегляди
Публікації
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 55622 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 407257 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 549478 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 581654 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 578198 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 11965 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 35650 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 210770 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 388406 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 180060 перегляди
Актуальне
Нові авіаудари сколихнули Судан, переговори про перемир'я не дали результату

Нові авіаудари сколихнули Судан, переговори про перемир'я не дали результату

Київ • УНН

 • 1090718 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. У понеділок столицю Судану знову вразили авіаудари, тоді як останні переговори про перемир'я в Джидді не призвели до прогресу. Про це УНН пише посилаючись на AFP.

Судан поринув у смертельний хаос, коли 15 квітня спалахнули бойові дії між силами командувача армії Абделя Фаттаха аль-Бурхана та його заступника, який став суперником Мохамеда Хамдана Дагало, який очолює воєнізовані Сили оперативної підтримки (RSF).

З того часу в боях загинули сотні людей, тисячі були поранені, а мільйони людей забарикадовані у своїх будинках через гостру нестачу води, продовольства та предметів першої необхідності.

Ворогуючі генерали відправили своїх представників до Саудівської Аравії для переговорів про встановлення гуманітарного перемир'я в рамках зусиль, також підтриманих Сполученими Штатами, але поки що безрезультатно.

"Постійне припинення вогню не обговорюється... Кожна сторона вважає, що здатна виграти битву", - повідомив AFP саудівський дипломат на умовах анонімності.

Саудівська Аравія наполягає на "графіці розширених переговорів задля досягнення остаточного припинення бойових дій", заявило її міністерство закордонних справ.

Переговори в Джидді, які мають продовжитися "найближчими днями", спрямовані на досягнення "ефективного короткострокового припинення" бойових дій, полегшення доставки допомоги та відновлення основних послуг, додали там.

Деталі

У Хартумі, п'ятимільйонному місті, налякані жителі повідомили про нові бої, які йдуть уже четвертий тиждень.

Житель південного Хартума повідомив агентству AFP, що його родина чула "звуки авіаударів, які походили від ринку в центрі Хартуму".

"Скрізь дуже небезпечно", - сказав свідок, який втік евакуаційним рейсом до Катару в понеділок. У Судані, за його словами, "зараз, немає безпеки", його мешканці страждають від "нестачі всього — нестачі води, нестачі палива, нестачі ліків, нестачі навіть лікарень та лікарів".

За даними Проекту даних про місцезнаходження та події збройних конфліктів, у боях загинуло понад 750 осіб та понад 5000 отримали поранення.

Організація Об'єднаних Націй попередила про гуманітарну кризу, що розширюється, після того, як бойові дії вже призвели до переміщення 335 000 осіб і появи 117 000 біженців.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$73.32
Bitcoin
$81,898.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.11
Золото
$3,155.00
Ethereum
$1,795.93