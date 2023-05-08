Нові авіаудари сколихнули Судан, переговори про перемир'я не дали результату

Судан поринув у смертельний хаос, коли 15 квітня спалахнули бойові дії між силами командувача армії Абделя Фаттаха аль-Бурхана та його заступника, який став суперником Мохамеда Хамдана Дагало, який очолює воєнізовані Сили оперативної підтримки (RSF).

З того часу в боях загинули сотні людей, тисячі були поранені, а мільйони людей забарикадовані у своїх будинках через гостру нестачу води, продовольства та предметів першої необхідності.

Ворогуючі генерали відправили своїх представників до Саудівської Аравії для переговорів про встановлення гуманітарного перемир'я в рамках зусиль, також підтриманих Сполученими Штатами, але поки що безрезультатно.

"Постійне припинення вогню не обговорюється... Кожна сторона вважає, що здатна виграти битву", - повідомив AFP саудівський дипломат на умовах анонімності.

Саудівська Аравія наполягає на "графіці розширених переговорів задля досягнення остаточного припинення бойових дій", заявило її міністерство закордонних справ.

Переговори в Джидді, які мають продовжитися "найближчими днями", спрямовані на досягнення "ефективного короткострокового припинення" бойових дій, полегшення доставки допомоги та відновлення основних послуг, додали там.

Деталі

У Хартумі, п'ятимільйонному місті, налякані жителі повідомили про нові бої, які йдуть уже четвертий тиждень.

Житель південного Хартума повідомив агентству AFP, що його родина чула "звуки авіаударів, які походили від ринку в центрі Хартуму".

"Скрізь дуже небезпечно", - сказав свідок, який втік евакуаційним рейсом до Катару в понеділок. У Судані, за його словами, "зараз, немає безпеки", його мешканці страждають від "нестачі всього — нестачі води, нестачі палива, нестачі ліків, нестачі навіть лікарень та лікарів".

За даними Проекту даних про місцезнаходження та події збройних конфліктів, у боях загинуло понад 750 осіб та понад 5000 отримали поранення.

Організація Об'єднаних Націй попередила про гуманітарну кризу, що розширюється, після того, як бойові дії вже призвели до переміщення 335 000 осіб і появи 117 000 біженців.