Новые авиаудары всколыхнули Судан, переговоры о перемирии не дали результата
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В понедельник столицу Судана снова поразили авиаудары, тогда как последние переговоры о перемирии в Джидде не привели к прогрессу. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.
Судан погрузился в смертельный хаос, когда 15 апреля вспыхнули боевые действия между силами командующего армии Абделя Фаттаха аль-Бурхана и его заместителя, который стал соперником Мохамеда Хамдана Дагало, возглавляющего военизированные Силы оперативной поддержки (RSF).
С тех пор в боях погибли сотни людей, тысячи были ранены, а миллионы людей забаррикадированы в своих домах из-за острой нехватки воды, продовольствия и предметов первой необходимости.
Враждующие генералы отправили своих представителей в Саудовскую Аравию для переговоров об установлении гуманитарного перемирия в рамках усилий, также поддержанных Соединенными Штатами, но пока безрезультатно.
"Постоянное прекращение огня не обсуждается... Каждая сторона считает, что способна выиграть битву", - сообщил AFP саудовский дипломат на условиях анонимности.
Саудовская Аравия настаивает на "графике расширенных переговоров для достижения окончательного прекращения боевых действий", заявило ее министерство иностранных дел.
Переговоры в Джидде, которые должны продолжиться "в ближайшие дни", направлены на достижение "эффективного краткосрочного прекращения" боевых действий, облегчение доставки помощи и восстановление основных услуг, добавили там.
Детали
В Хартуме, пятимиллионном городе, напуганные жители сообщили о новых боях, которые идут уже четвёртую неделю.
Житель южного Хартума сообщил агентству AFP, что его семья слышала "звуки авиаударов, которые исходили от рынка в центре Хартума".
"Везде очень опасно", - сказал свидетель, который сбежал эвакуационным рейсом в Катар в понедельник. В Судане, по его словам, "сейчас нет безопасности", его жители страдают от "нехватки всего — нехватки воды, нехватки топлива, нехватки лекарств, нехватки даже больниц и врачей".
По данным Проекта данных о местонахождении и событиях вооруженных конфликтов, в боях погибло более 750 человек и более 5000 получили ранения.
Организация Объединенных Наций предупредила о расширяющемся гуманитарном кризисе после того, как боевые действия уже привели к перемещению 335 000 человек и появлению 117 000 беженцев.