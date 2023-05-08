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Новые авиаудары всколыхнули Судан, переговоры о перемирии не дали результата

Новые авиаудары всколыхнули Судан, переговоры о перемирии не дали результата

Киев • УНН

 • 1090717 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В понедельник столицу Судана снова поразили авиаудары, тогда как последние переговоры о перемирии в Джидде не привели к прогрессу. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.

Судан погрузился в смертельный хаос, когда 15 апреля вспыхнули боевые действия между силами командующего армии Абделя Фаттаха аль-Бурхана и его заместителя, который стал соперником Мохамеда Хамдана Дагало, возглавляющего военизированные Силы оперативной поддержки (RSF).

С тех пор в боях погибли сотни людей, тысячи были ранены, а миллионы людей забаррикадированы в своих домах из-за острой нехватки воды, продовольствия и предметов первой необходимости.

Враждующие генералы отправили своих представителей в Саудовскую Аравию для переговоров об установлении гуманитарного перемирия в рамках усилий, также поддержанных Соединенными Штатами, но пока безрезультатно.

"Постоянное прекращение огня не обсуждается... Каждая сторона считает, что способна выиграть битву", - сообщил AFP саудовский дипломат на условиях анонимности.

Саудовская Аравия настаивает на "графике расширенных переговоров для достижения окончательного прекращения боевых действий", заявило ее министерство иностранных дел.

Переговоры в Джидде, которые должны продолжиться "в ближайшие дни", направлены на достижение "эффективного краткосрочного прекращения" боевых действий, облегчение доставки помощи и восстановление основных услуг, добавили там.

Детали

В Хартуме, пятимиллионном городе, напуганные жители сообщили о новых боях, которые идут уже четвёртую неделю.

Житель южного Хартума сообщил агентству AFP, что его семья слышала "звуки авиаударов, которые исходили от рынка в центре Хартума".

"Везде очень опасно", - сказал свидетель, который сбежал эвакуационным рейсом в Катар в понедельник. В Судане, по его словам, "сейчас нет безопасности", его жители страдают от "нехватки всего — нехватки воды, нехватки топлива, нехватки лекарств, нехватки даже больниц и врачей".

По данным Проекта данных о местонахождении и событиях вооруженных конфликтов, в боях погибло более 750 человек и более 5000 получили ранения.

Организация Объединенных Наций предупредила о расширяющемся гуманитарном кризисе после того, как боевые действия уже привели к перемещению 335 000 человек и появлению 117 000 беженцев.

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