Конфликт Праги и Москвы: болгарский торговец оружием признал, что хранил на складах во Врбетице боеприпасы

Что известно

Отмечается, что в электронном письме изданию “Гебрев признал, что он хранил боеприпасы на складе в Чехии”. Издание поясняет, что речь идет о составах под Врбетицу на востоке республики. По версии чешской стороны, к взрывам на этих объектах в 2014 году причастны российские спецслужбы. Издание утверждает со ссылкой на чешских официальных лиц, “целью были” указанные боеприпасы Гебрева.

Как отмечает газета, Гебрев также “признал, что давно возражал: его компания ЕМКО поставляла вооружения в Украине после 2014 года”. Соответствующие договоренности с украинскими фирмами были закреплены в конце 2014 года, отмечается в материале.

Оружие для Украины

Издание приводит слова двух источников, один из которых является украинским должностным. По их версии, компания ЕМКО “в 2014 году подписала контракт на поставку артиллерийских боеприпасов украинским военным”. Как уточнил источник из числа бывших украинских чиновников, “на коробках с боеприпасами было отмечено, что они предназначены для Таиланда”. Это было сделано, “чтобы не допустить прекращения поставок теми в болгарском правительстве, кто симпатизирует России”. “Гебрев отрицал, что его компания не так маркировали любой экспорт”, — подчеркивается в статье.

Детали

Ранее Болгарское национальное телевидение опубликовало заявление ЕМКО. В нем компания отрицала, что уничтоженные во время взрывов на складах под Врбетице в 2014 году боеприпасы, принадлежали ей.

Контекст

Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 20 дипломатов посольства Чехии в Москве. Все они должны покинуть Россию до конца 19 апреля. Таким образом, в штате посольства останутся только пять дипломатов.

Вечером в воскресенье в российский МИД был экстренно вызван посол Чехии Витезслав Пивонька, где ему было объявлено о принятых мерах.

Они стали ответом на высылку из Праги 18 сотрудников посольства России, которых власти Чехии считает агентами ГРУ и СВР. Также Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на военных складах в Врбетице в 2014 году.

Москва назвала обвинения Праги абсурдными и голословными.

Как заявил 19 апреля журналистам первый вицепремьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, также тогда временно исполняющий обязанности главы МИД республики — реакция России на высылку из Чехии 18 сотрудников посольства РФ оказалась сильнее, чем ожидалось с учетом существующей практики в таких случаях, поэтому в республике изучат дальнейшие возможные действия в связи с этим.

Позже стало известно, что президент Чехии Милош Земан выступит в воскресенье, 25 апреля, с чрезвычайным телевизионным обращением из-за ситуации, которая сложилась вокруг российских дипломатов.