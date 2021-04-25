Конфлікт Праги та Москви: болгарський торговець зброєю визнав, що зберігав на складах у Врбетіце боєприпаси

Що відомо

Зазначається, в електронному листі виданню “Гебрев визнав, що він зберігав боєприпаси на складі в Чехії”. Видання пояснює, що мова йде про склади під Врбетіце на сході республіки. За версією чеської сторони, до вибухів на цих об’єктах в 2014 році причетні російські спецслужби. Видання стверджує з посиланням на чеських офіційних осіб, що “метою були” зазначені боєприпаси Гебрева.

Як зазначає газета, Гебрев також “визнав те, що давно заперечував: його компанія ЕМКО поставляла озброєння до України після 2014 року”. Відповідні домовленості з українськими фірмами були закріплені в кінці 2014 року, зазначається у матеріалі.

Зброя для України

Видання наводить слова двох джерел, один з яких є українським посадовцем. За їхньою версією, компанія ЕМКО “в 2014 році підписала контракт на постачання артилерійських боєприпасів українським військовим”. Як уточнило джерело з числа колишніх українських посадовців, “на коробках з боєприпасами було зазначено, що вони призначені для Таїланду”. Це було зроблено, “щоб не допустити припинення поставок тими в болгарському уряді, хто симпатизує Росії”. “Гебре заперечував, що його компанія не так маркувала будь-який експорт”, — підкреслюється в статті.

Деталі

Раніше Болгарське національне телебачення опублікувало заяву ЕМКО. У ньому компанія заперечувала, що знищені під час вибухів на складах під Врбетіце в 2014 році боєприпаси, належали їй.

Контекст

Міністерство закордонних справ РФ оголосило персонами нон грата 20 дипломатів посольства Чехії в Москві. Всі вони повинні покинути Росію до кінця 19 квітня. Таким чином, в штаті посольства залишаться тільки п’ять дипломатів.

Увечері в неділю в російський МЗС був екстрено викликаний посол Чехії Вітезслав Півонька, де йому було оголошено про вжиті заходи.

Вони стали відповіддю на висилку з Праги 18 співробітників посольства Росії, яких влада Чехії вважає агентами ГРУ і СЗР. Також Чехія звинуватила російські спецслужби в причетності до вибухів на військових складах у Врбетіце в 2014 році.

Москва назвала звинувачення Праги абсурдними і голослівними.

Як заявив 19 квітня журналістам перший віцепрем’єр і глава МВС Чехії Ян Гамачек, також тоді тимчасово виконуючий обов’язки глави МЗС республіки — реакція Росії на висилку з Чехії 18 співробітників посольства РФ виявилася сильнішою, ніж очікувалося з урахуванням існуючої практики в таких випадках, тому в республіці вивчать подальші можливі дії в зв’язку з цим.

Пізніше стало відомо, що президент Чехії Мілош Земан виступить у неділю, 25 квітня, з надзвичайним телевізійним зверненням через ситуацію, що склалась навколо російських дипломатів.