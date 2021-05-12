Конфликт Израиля и Палестины: ситуацию обсудили Эрдоган и Путин

Детали

Турецкий президент указал, что “сходство позиций Турции и России по вопросу (статуса) Иерусалима — это важное послание” в контексте решения проблемы. Он назвал важными заявления МИД РФ относительно урегулирования проблемы Иерусалима на основании решений ООН и принципа двух государств.

Эрдоган указал на необходимость срочного вмешательства со стороны СБ ООН в ситуацию между Израилем и палестинцами. ООН, по его убеждению, “должна продемонстрировать жесткую и решительную позицию для того, чтобы Израиль прекратил нападения” на сектор Газа.

Он отдельно отметил, что “необходимо проработать вопрос об отправке в регион международных миротворческих сил для защиты палестинцев”, и выразил уверенность, что “Турция и Россия на площадке ООН продемонстрируют тесное сотрудничество по этим вопросам”.

Контекст

С понедельника израильская армия и палестинские группировки в секторе обмениваются ударами, которые последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Согласно имеющейся информации, в Газе жертвами бомбардировок и артобстрелов стали порядка 40 палестинцев, более 230 человек пострадали. Сообщалось также о пяти погибших во время ракетных обстрелов израильтянах.

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