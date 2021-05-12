Конфлікт Ізраїлю та Палестини: ситуацію обговорили Ердоган та Путін

Деталі

Турецький президент вказав, що “схожість позицій Туреччини і Росії з питання (статусу) Єрусалиму — це важливе послання” в контексті вирішення проблеми. Він назвав важливими заяви МЗС РФ щодо врегулювання проблеми Єрусалима на підставі рішень ООН і принципу двох держав.

Ердоган вказав на необхідність термінового втручання з боку РБ ООН в ситуацію між Ізраїлем і палестинцями. ООН, на його переконання, “повинна продемонструвати жорстку і рішучу позицію для того, щоб Ізраїль припинив напади” на сектор Газа.

Він окремо зазначив, що “необхідно пропрацювати питання про відправку в регіон міжнародних миротворчих сил для захисту палестинців”, і висловив упевненість, що “Туреччина і Росія на майданчику ООН продемонструють тісну співпрацю з цих питань”.

Контекст

З понеділка ізраїльська армія і палестинські угруповання в секторі обмінюються ударами, які послідували за заворушеннями у мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі, що спалахнули на початку травня. Згідно з наявною інформацією, в Газі жертвами бомбардувань і артобстрілів стали близько 40 палестинців, понад 230 осіб постраждали. Повідомлялося також про п’ятьох загиблих під час ракетного обстрілу ізраїльтян.

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