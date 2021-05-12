Конфликт Израиля и Палестины: ХАМАС заявил об атаке на израильский военный транспорт
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. “Бригады Иззэддина аль-Кассама”, являющиеся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявили в среду об обстреле противотанковой ракетой джипа израильской армии. Об этом говорится в заявлении радикалов, которое приводит информационный портал Dunya Al Watan, пишет УНН.
Детали
В заявлении, указывается, что атака была совершена утром при помощи управляемого реактивного снаряда из северной части прибрежного анклава в районе приграничной полосы с Израилем.
Телеканал Al-Mayadeen, ссылаясь на израильские СМИ, утверждает, что в результате нападения ранения получили четверо израильских военнослужащих. Отмечается, что двое солдат находятся в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, проступает информация о второй атаке при помощи противотанковой ракеты.
Справка
С понедельника израильская армия и палестинские группировки в секторе обмениваются ударами, которые последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Согласно имеющейся информации, в Газе жертвами бомбардировок и артобстрелов стали порядка 40 палестинцев, более 230 человек пострадали. Сообщалось также о пяти погибших во время ракетных обстрелов израильтянах.
Видео с локальных чатов:
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Ситуация в секторе Газы: