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Конфлікт Ізраїлю та Палестини: ХАМАС заявив про атаку на ізраїльський військовий транспорт

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. “Бригади Іззеддіна аль-Кассама”, які є бойовим крилом контролюючого сектор Газа радикального руху ХАМАС, оголосили в середу про обстріл протитанковою ракетою джипа ізраїльської армії. Про це йдеться в заяві радикалів, яке наводить інформаційний портал Dunya Al Watan, пише УНН.

Конфлікт Ізраїлю та Палестини: ХАМАС заявив про атаку на ізраїльський військовий транспорт

Деталі

У заяві, вказується, що атака була здійснена вранці за допомогою керованого реактивного снаряда з північної частини прибережного анклаву в районі прикордонної смуги з Ізраїлем.

Телеканал Al-Mayadeen, посилаючись на ізраїльські ЗМІ, стверджує, що в результаті нападу поранення отримали четверо ізраїльських військовослужбовців. Зазначається, що двоє солдатів перебувають у вкрай важкому стані. Крім того, проступає інформація про другу атаку за допомогою протитанкової ракети.

Довідка

З понеділка ізраїльська армія і палестинські угруповання в секторі обмінюються ударами, які пішли за заворушеннями у мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі, які спалахнули на початку травня. Згідно з наявною інформацією, в Газі жертвами бомбардувань і артобстрілів стали близько 40 палестинців, понад 230 осіб постраждали. Повідомлялося також про п’ять загиблих під час ракетних обстрілів ізраїльтян.

Відео з локальних чатів:

Детальніше про останні події конфлікту ви можете прочитати тут.

Ситуація у секторі Гази:

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