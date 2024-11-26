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Конфликт агрессивных пенсионеров с волонтеркой: суд вынес приговор

Конфликт агрессивных пенсионеров с волонтеркой: суд вынес приговор

Киев  •  УНН

 • 2853 просмотра

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Двух пенсионеров приговорили к 2 годам условно за хулиганство в отношении волонтера в Оболонском районе. Мужчины сначала приставали к девушке, а потом один из них ударил ее по ноге и в нос.

Оболонский райсуд признал двух пенсионеров, которые в июне сначала приставали к волонтеру, а один из них ударил девушку по ноге и в нос, виновными в хулиганстве и приговорил к 2 годам лишения свободы с применением испытательного срока сроком на 2 года. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Детали

Судом объявлен обвинительный приговор двум киевлянам, которые в июне этого года совершили хулиганство в отношении волонтера (ч. 2 ст. 296 УК Украины). По совокупности доказательств, предоставленных стороной обвинения, Оболонским районным судом города Киева обвиняемые признаны виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц, и приговорены к 2 годам лишения свободы с применением испытательного срока сроком на 2 года

- сообщили в прокуратуре.

Дополнение

В июне этого года в Киеве 73-летнему мужчине сообщили о подозрении после конфликта с волонтеркой на Куреневке. Конфликт произошел летом вблизи входа в подземный переход по улице Новоконстантиновской. Двое пенсионеров, увидев девушку, решили сделать ей несколько комплиментов, впрочем она ухаживаний не оценила.

Не желая общения, девушка ответила, что не понимает мужчин. Ответ на украинском языке вызвал агрессию нетрезвых пенсионеров, которые начали нецензурно оскорблять потерпевшую, поэтому она решила снимать их на мобильный телефон.

Далее один из обвиняемых несколько раз ударил ее по ноге, а также нанес удар ладонью в нос. Все это произошло после того, как его сообщник отобрал у девушки телефон. Пострадавшей удалось вернуть телефон. После чего злоумышленники скрылись с места происшествия.

Конфликт агрессивных мужчин с волонтеркой в Киеве: 73-летнему мужчине сообщили о подозрении, сообщника ищут5 июн. 2024, 12:02 • 20928 просмотров

Впоследствии правоохранители задержали второго подозреваемого в нападении на волонтера в Оболонском районе Киева, ему вручили уведомление о подозрении.

Конфликт агрессивных мужчин с волонтеркой в Киеве: задержали второго подозреваемого7 июн. 2024, 08:02 • 38144 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

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