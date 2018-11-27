Компенсация РФ "Ощадбанку" будет расти на 97 тысяч долларов каждый день
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Согласно решению Арбитражного трибунала в Париже, в случае невыполнения Россией обязательств по возмещению "Ощадбанку" 1,3 млрд долларов ущерба, нанесенного в результате аннексии и оккупации Крыма, сумма будет увеличиваться на 97 тысяч долларов в день. Об этом заявил глава "Ощадбанка" Андрей Пышный в своем Facebook профиле, сообщает УНН.
“Приблизительно 97000 долл. США. Именно такая сумма с сегодняшнего дня и ежедневно будет начисляться по решению Арбитражного трибунала в Париже в случае невыполнения Российской Федерацией обязательств возместить „Ощадбанку“ почти 1,3 млрд долл. убытков причиненных вследствие аннексии и оккупации АР Крым”, — заявил Пышный.
Напомним, Международный арбитраж принял решение о взыскании с РФ в пользу “Ощадбанка” 1,3 миллиарда долларов.
Данным решением “Ощадбанк” получил полное удовлетворение всех заявленных требований в РФ в отношении экспроприации банковского бизнеса и активов в Крыму в результате незаконной оккупации и аннексии части территории в нарушение международного права.
Слушание состоялось согласно Арбитражного регламента Комиссии ООН по праву международной торговли в 1976 году, а также в соответствии с Соглашением между Кабинетом Министров Украины и Правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций.
После этого, Российская Федерация заявила, что не признает решение международного арбитража при Постоянной палате Третейского суда в Гааге о взыскании с РФ в пользу “Ощадбанка” более 1 млрд долларов, в связи с отсутствием в арбитраже юрисдикции на рассмотрение иска.