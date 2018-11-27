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Компенсації РФ "Ощадбанку" зростатиме на 97 тисяч доларів щодня

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Відповідно до рішення Арбітражного трибуналу в Парижі, у разі невиконання Росією зобов’язань щодо відшкодування Ощадбанку 1,3 млрд доларів збитку, завданих внаслідок анексії та окупації Криму, сума буде збільшуватись на 97 тисяч доларів щодня. Про це заявив голова “Ощадбанку” Андрій Пишний у своєму Facebook профілі, повідомляє УНН.

“Приблизно 97 000 дол.США. Саме така сума з сьоднішнього дня і щодня нараховуватиметься за рішенням Арбітражного трибуналу в Парижі у разі невиконання Російською Федерацією зобов’язання відшкодувати Ощадбанку майже 1,3 млрд дол збитків завданих внаслідок анексії і окупації АР Крим”, — заявив Пишний.

Нагадаємо, Міжнародний арбітраж ухвалив рішення про стягнення з РФ на користь “Ощадбанку” 1,3 мільярда доларів США.

Даним рішенням “Ощадбанк” отримав повне задоволення всіх заявлених вимог до РФ стосовно експропріації банківського бізнесу та активів у Криму в результаті незаконної окупації та анексії частини території в порушення міжнародного права.

Слухання відбулося згідно з Арбітражним регламентом Комісії ООН з права міжнародної торгівлі 1976 року, а також відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Після цього, Російська Федерація заявила, що не визнає рішення міжнародного арбітражу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі про стягнення з РФ на користь “Ощадбанку” понад 1 млрд доларів, у зв’язку з відсутністю у арбітражу юрисдикції на розгляд позову.

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