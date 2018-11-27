Компенсації РФ "Ощадбанку" зростатиме на 97 тисяч доларів щодня

“Приблизно 97 000 дол.США. Саме така сума з сьоднішнього дня і щодня нараховуватиметься за рішенням Арбітражного трибуналу в Парижі у разі невиконання Російською Федерацією зобов’язання відшкодувати Ощадбанку майже 1,3 млрд дол збитків завданих внаслідок анексії і окупації АР Крим”, — заявив Пишний.

Нагадаємо, Міжнародний арбітраж ухвалив рішення про стягнення з РФ на користь “Ощадбанку” 1,3 мільярда доларів США.

Даним рішенням “Ощадбанк” отримав повне задоволення всіх заявлених вимог до РФ стосовно експропріації банківського бізнесу та активів у Криму в результаті незаконної окупації та анексії частини території в порушення міжнародного права.

Слухання відбулося згідно з Арбітражним регламентом Комісії ООН з права міжнародної торгівлі 1976 року, а також відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Після цього, Російська Федерація заявила, що не визнає рішення міжнародного арбітражу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі про стягнення з РФ на користь “Ощадбанку” понад 1 млрд доларів, у зв’язку з відсутністю у арбітражу юрисдикції на розгляд позову.