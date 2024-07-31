Многоквартирные дома в Броварах могут не один раз участвовать в городской программе частичной компенсации за приобретение электрогенераторов. Как рассказала председатель Объединения совладельцев многоквартирного дома "Киевская, 261-А" Кристина Макогон в комментарии УНН, первый раз компенсацию они получили в конце 2022 года. Сейчас приобрели еще один генератор и подготовили пакет документов для городского совета на получение еще одной компенсации.

Детали

Как вспоминает председатель ОСМД, к программе их дом присоединился практически сразу же после того, как она была запущена во время блэкаутов в конце 2022 года.

У нас в доме своя котельная, и, чтобы люди не замерзли, мы оперативно за средства нашего резервного фонда приобрели генератор за 90 тысяч гривен. Подали документы в городской совет, и нам компенсировали 50 тысяч гривен. В этом году дополнительно купили еще один генератор. Он дешевле -35 тысяч гривен, но прекрасно работает, когда нет света. Документы для городского совета на получение компенсации уже готовы, в ближайшее время я их подам. Также планируем дополнительно приобрести аккумуляторы на насосную станцию, - рассказала Кристина Макогон.

По ее словам, перед покупкой генераторов были консультации со специалистами относительно того, какие базовые потребности они должны обеспечивать. В соответствии с этим и подбирались оптимальные варианты по мощности и цене.

У нас есть организация, которая обслуживает котельную, насосную. Они сказали какая мощность нам нужна. Согласно их рекомендациям я покупала первый генератор. Сейчас они тоже подобрали нам нужный вариант, - добавила председатель ОСМД.

Кристина Макогон отметила, что в их десятиэтажном доме 204 квартиры, поэтому нет финансовой возможности покупать более мощные генераторы, которые стоят от 500 тысяч гривен. Но имеющиеся генераторы обеспечивают основные общедомовые потребности во время отключений света. Поэтому она удивляется, почему некоторые многоквартирные дома в Броварах не присоединились к программе компенсаций за приобретение генераторов.

Думаю, что сейчас в разгар подготовки к зиме, заявок на компенсации станет больше. Это замечательная программа, и мы очень довольны, что нам помогают. Когда мы купили первый генератор, нашу заявку оперативно рассмотрели, и быстро перевели деньги на счет. Это очень хорошо, что город частично компенсирует для многоквартирных домов эти расходы, - подытожила председатель ОСМД.

Дополнительно

Городской голова Броваров Игорь Сажко призвал ОСМД и ЖСК более активно участвовать в программе частичной компенсации на закупку генераторов для многоквартирных домов, чтобы подготовиться к зиме.

Соответствующая программа действует в нашем городе с конца 2022 года, и к ней присоединились уже около тридцати броварских ОСМД и ЖСК, некоторые неоднократно. На компенсации город выделил почти два миллиона гривен. Для того, чтобы получить компенсацию за установленный генератор руководство ОСМД или ЖСК должно обратиться в городское Управление жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и транспорта. Заявку рассматривает комиссия, определяет сумму компенсации и выносит решение на заседание исполкома. Хочу призвать всех жителей многоквартирных домов быть активными, и участвовать в этой программе, чтобы не зависеть от отключений света, - отметил Сапожко.

Средства получили через две недели - председатель ОСМД из Броваров об эффективности городской программы компенсаций на закупку генераторов