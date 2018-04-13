Привлеченные в проект "Северный поток-2" компании не могут работать с Украиной – Аваков

"Я не понимаю, как французская компания Engie с одной стороны пытается строить у нас гигантскую электростанцию в Чернобыльской зоне, а с другою стороны, как мне сказал министр, "совсем на маленькую долю участвует в Nord Stream, чуть-чуть". Нам не важно, чуть-чуть или не чуть-чуть, наступают на независимость моей страны. Эта компания тогда не может работать с Украиной, если это так. То же самое касается и других компаний. И пусть это будут великие страны и наши партнеры и друзья, но у нас есть принципы, через которые мы не можем прыгнуть", - заявил Аваков.

Также Аваков отметил, что, Украине необходимо подумать, как отнестись к компаниям, которые продолжают сотрудничать с Россией.

"И полагаю, что, когда мы будем говорить о санкциях в отношении агрессора, в отношении русских, мы должны думать о том, как мы относимся к тем международным колаборантам, которые делают вид, что сотрудничество с агрессором является "чуть-чуть", Just Business", - заявил Аваков.

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты Америки смогут экспортировать энергетические ресурсы по сниженным ценам. Это может стать альтернативой для стран, зависимых от российского газа, сказала постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон во время Киевского форума по безопасности.