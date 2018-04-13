Залучені в проект "Північний потік-2" компанії не можуть працювати з Україною - Аваков

"Я не розумію, як французька компанія Engie з одного боку намагається будувати у нас гігантську електростанцію в Чорнобильській зоні, а з другою боку, як мені сказав міністр, "зовсім на маленьку частку бере участь в Nord Stream, трохи-трохи". Нам не важливо , трохи або не трохи, наступають на незалежність моєї країни. Ця компанія тоді не може працювати з Україною, якщо це так. Те ж саме стосується і інших компаній. і нехай це будуть великі країни і наші партнери і друзі, але у нас є принципи, через які ми не можемо перестрибнути", - заявив Аваков.

Також Аваков зазначив, що, Україні необхідно подумати, як поставитися до компаній, які продовжують співпрацювати з Росією.

"І вважаю, що, коли ми будемо говорити про санкції щодо агресора, щодо росіян, ми повинні думати про те, як ми ставимося до тих міжнародних колаборантів, які вдають, що співпраця з агресором є "трохи-трохи", Just Business", - заявив Аваков.

Як повідомляв УНН, Сполучені Штати Америки зможуть експортувати енергетичні ресурси за зниженими цінами. Це може стати альтернативою для країн, залежних від російського газу, сказала постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон під час Київського безпекового форуму.