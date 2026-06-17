Компания SharksCode присоединилась к AI-комитету Ассоциации IT Ukraine.

IT-компания SharksCode стала членом AI-комитета Ассоциации IT Ukraine — объединения ведущих tech-компаний Украины, которые вместе формируют стратегию развития AI в стране.

"В фокусе работы AI Комитета — вопросы регулирования искусственного интеллекта, взаимодействие с государством, обмен практическим опытом внедрения AI-решений и развитие ответственного использования AI в бизнесе. Комитет активно привлекает компании к обсуждению актуальных вызовов рынка и формированию совместных инициатив в сфере искусственного интеллекта. Также одним из приоритетов является популяризация эффективных и безопасных украинских AI-решений и создание условий для их масштабирования, в частности через участие в международных технологических мероприятиях", — отмечают в Ассоциации IT Ukraine.

Компания SharksCode, которая уже является членом Ассоциации IT Ukraine, присоединилась к AI-комитету в мае 2026 года. Участие в комитете предоставляет SharksCode прямой доступ к диалогу с государственными структурами и ведущими tech-компаниями. Компания планирует делиться практическим опытом внедрения AI-решений и приобщаться к формированию подходов к развитию AI-отрасли в Украине.

В SharksCode мы руководствуемся тремя ориентирами: инновации как основа развития, человек как главная ценность, ответственность как принцип работы. Мы строим продукты, влияющие на качество бизнес-процессов. Хотим, чтобы этот подход масштабировался. Поэтому для нас важно быть частью процесса, который формирует правила развития AI-отрасли в Украине — Антон Асеев, CEO IT-компании SharksCode.

Компанию в AI-комитете будет представлять Светлана Онищенко, Chief Human Resources Officer SharksCode. Выбор CHRO в качестве официального представителя — не случаен. Именно HR-направление стало первым, где SharksCode системно внедрила AI-решения собственной разработки, накопив значительную практическую экспертизу. Речь идет об Акулине — AI-агенте, который полностью заменил адаптационный HR-онбординг. Акулина самостоятельно берет на себя как минимум 12 часов работы people-партнера с каждым новым сотрудником, освобождая команду для задач более высокого уровня.

По словам Светланы Онищенко, компания последовательно строит собственную экосистему AI-агентов, которые уже работают в реальных бизнес-процессах. Кроме Акулины, уже функционирует сорсинг-агент для рекрутмента. В стадии тестирования находится менеджерская версия Акулины и агент для отслеживания воронки найма.

SharksCode уже имеет реальный практический опыт внедрения AI-решений. Мы хотим делиться этой экспертизой на уровне всей индустрии. Наша цель — сделать так, чтобы развитие искусственного интеллекта в Украине было системным, ответственным и ориентированным на людей — Светлана Онищенко, Chief Human Resources Officer в SharksCode.

SharksCode — это украинская технологическая компания, специализирующаяся на разработке масштабируемых программных решений, B2B-платформ и мобильных клиентских приложений с поддержкой платежных и других сервисов, сфокусированных на создании уникального клиентского опыта.