Компания Renault прекратила деятельность в москве

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"С сегодняшнего дня деятельность Renault Group на заводе в москве приостановлена. Renault Group напоминает, что уже принимает необходимые меры для соблюдения международных санкций", - отмечает пресс-служба компании.

Кроме этого Renault вынуждена пересмотреть свой финансовый прогноз на 2022 год.

Ранее

Министерство иностранных дел Украины на этой неделе опубликовало в Facebook список крупнейших компаний, которые остались в россии, несмотря на ее вторжение в Украину.

В частности, в перечень вошли: французская сеть строительных магазинов Leroy Merlin, французский автопроизводитель Renault, французская сеть гипермаркетов "Ашан", немецкая торговая компания Metro, китайский технологический гигант Huawei, швейцарская продуктовая компания Nestle, медицинская компания Johnson & Johnson, американская фармацевтическая компания Pfizer, продовольственные компании PepsiCo, Danone и другие.

Ранее сегодня стало известно, что Nestlе приостановила работу брендов KitKat и Nesquik в россии.