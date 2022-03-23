Nestlе призупинила в росії роботу брендів KitKat та Nesquik
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Швейцарська компанія з виробництва продуктів харчування Nestlе призупинила в росії роботу брендів KitKat та Nesquik. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу компанії.
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"Ми призупиняємо роботу таких відомих брендів Nestle, як KitKat та Nesquik. Ми вже припинили другорядний імпорт та експорт у росію та з росії, припинили всю рекламу та призупинили всі капіталовкладення в країні. Звичайно, ми повністю дотримуємося всіх міжнародних санкцій щодо росії", — ідеться у повідомленні пресслужби Nestle.
Як зазначили, діяльність компанії в росії на час війни в України буде зосереджено на забезпеченні населення основними продуктами харчування.
Також у Nestle повідомили, що їхній прибуток передадуть організаціям з надання гуманітарної допомоги.
"Це на додаток до сотень тонн продуктів харчування та значної фінансової допомоги, яку ми вже надали для підтримки людей в Україні та біженців у сусідніх країнах. Ми підтримуємо народ України та наших 5800 співробітників", — додали у компанії.
Нагадаємо
Хакерська група Anonymous злила дані компанії Nestlе через те, що вона залишилася працювати в росії після її вторгнення в Україну.