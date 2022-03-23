Nestlе приостановила в россии работу брендов KitKat и Nesquik
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Швейцарская компания по производству продуктов питания Nestlе приостановила в россии работу брендов KitKat и Nesquik. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Детали
"Мы приостанавливаем работу таких известных брендов Nestle, как KitKat и Nesquik. Мы уже прекратили второстепенный импорт и экспорт в россию и из россии, прекратили всю рекламу и приостановили все капиталовложения в стране. Конечно, мы полностью соблюдаем все международные санкции в отношении россии", - говорится в сообщении пресс-службы Nestle.
Как отметили, деятельность компании в россии на время войны в Украине будет сосредоточена на обеспечении населения основными продуктами питания.
Также в Nestle сообщили, что их прибыль передадут организациям по оказанию гуманитарной помощи.
"Это в дополнение к сотням тонн продуктов питания и значительной финансовой помощи, которую мы уже предоставили для поддержки людей в Украине и беженцев в соседних странах. Мы поддерживаем народ Украины и наших 5800 сотрудников", — добавили в компании.
Напомним
Хакерская группа Anonymous слила данные компании Nestlе за то, что она осталась работать в россии после ее вторжения в Украину.