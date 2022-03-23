Nestlе приостановила в россии работу брендов KitKat и Nesquik

Детали

"Мы приостанавливаем работу таких известных брендов Nestle, как KitKat и Nesquik. Мы уже прекратили второстепенный импорт и экспорт в россию и из россии, прекратили всю рекламу и приостановили все капиталовложения в стране. Конечно, мы полностью соблюдаем все международные санкции в отношении россии", - говорится в сообщении пресс-службы Nestle.

Как отметили, деятельность компании в россии на время войны в Украине будет сосредоточена на обеспечении населения основными продуктами питания.

Также в Nestle сообщили, что их прибыль передадут организациям по оказанию гуманитарной помощи.

"Это в дополнение к сотням тонн продуктов питания и значительной финансовой помощи, которую мы уже предоставили для поддержки людей в Украине и беженцев в соседних странах. Мы поддерживаем народ Украины и наших 5800 сотрудников", — добавили в компании.

Напомним

Хакерская группа Anonymous слила данные компании Nestlе за то, что она осталась работать в россии после ее вторжения в Украину.