Компанія Renault припинила діяльність в москві
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Компанія Renault провела засідання ради директорів та прийняла рішення припинити діяльність заводу у москві. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Renault.
Цитата
"Відсьогодні діяльність Renault Group на заводі у москві припинено. Renault Group нагадує, що вже вживає необхідних заходів для дотримання міжнародних санкцій", - зазначає пресслужба компанії.
Крім цього Renault вимушена переглянути свій фінансовий прогноз на 2022 рік.
Раніше
Міністерство закордонних справ України на цьому тижні опублікувало у Facebook список найбільших компаній, які залишилися в росії, незважаючи на її вторгнення в Україну.
Зокрема, до переліку увійшли: французька мережа будівельних магазинів Leroy Merlin, французький автовиробник Renault, французька мережа гіпермаркетів "Ашан", німецька торгова компанія Metro, китайський технологічний гігант Huawei, швейцарська продуктова компанія Nestle, медична компанія Johnson & Johnson, американська фармацевтична компанія Pfizer, продовольчі компанії PepsiCo, Danone та інші.
Раніше сьогодні стало відомо, що Nestlе призупинила роботу брендів KitKat і Nesquik в росії.