МИД Украины опубликовало список крупнейших компаний, которые остались в россии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины опубликовало в Facebook список крупнейших компаний, которые остались в россии, несмотря на ее вторжение в Украину, информирует УНН.
Детали
Всего в списке — 50 известных компаний, которые по состоянию на 21 марта полностью или частично работают в россии.
В частности, в перечень вошли: французская сеть строительных магазинов Leroy Merlin, французский автопроизводитель Renault, французская сеть гипермаркетов "Ашан", немецкая торговая компания Metro, китайский технологический гигант Huawei, швейцарская продуктовая компания Nestle, медицинская компания Johnson & Johnson, американская фармацевтическая компания Pfizer, продовольственные компании PepsiCo, Danone и другие.
Цитата
"Мы в очередной раз призываем эти компании прекратить деятельность в рф. Каждый товар, который поставляет, производит или продает компания на российском рынке, делает свой вклад в военный бюджет", — говорится в сообщении.
Напомним
Хакерская группа Anonymous пригрозила взломать компании, которые продолжают работать с россией после ее вторжения в Украину.