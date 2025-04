"Даємо вам 48 годин": хакери з Anonymous пригрозили компаніям, які залишилися в рф

Цитата

"Закликаємо всі компанії, які продовжують працювати в рф і сплачують податки до бюджету кремлівського злочинного режиму: забирайтеся з росії! Ми даємо вам 48 годин, щоб подумати і піти з росії, інакше ви опинитеся під нашою мішенню!" – написали Anonymous.

Press Release: We call on all companies that continue to operate in Russia by paying taxes to the budget of the Kremlin's criminal regime: Pull out of Russia! We give you 48 hours to reflect and withdraw from Russia or else you will be under our target! #Anonymous #OpRussia pic.twitter.com/7HO9UzeBoc

Нагадаємо

Вже понад 220 іноземних компаній припинили працювати в росії через її вторгнення в Україну.