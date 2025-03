"Даем вам 48 часов": хакеры из Anonymous пригрозили компаниям, которые остались в рф

Цитата

"Призываем все компании, которые продолжают работать в рф и платят налоги в бюджет кремлевского преступного режима: убирайтесь из россии! Мы даем вам 48 часов, чтобы подумать и уйти из россии, иначе вы окажетесь под нашей мишенью!" - написали Anonymous.

Press Release: We call on all companies that continue to operate in Russia by paying taxes to the budget of the Kremlin's criminal regime: Pull out of Russia! We give you 48 hours to reflect and withdraw from Russia or else you will be under our target!# Anonymous# OpRussiapic.twitter.com/7HO9UzeBoc

— Anonymous TV (@YourAnonTV) March 20, 2022

Напомним

Уже более 220 иностранных компаний перестали работать в россии из-за ее вторжения в Украину.