МЗС України опублікувало список найбільших компаній, які залишилися в росії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України опублікувало у Facebook список найбільших компаній, які залишилися в росії, попри її вторгнення в Україну, інформує УНН.
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Всього у списку — 50 відомих компаній, які станом на 21 березня повністю або частково працюють в росії.
Зокрема, до переліку увійшли: французька мережа будівельних магазинів Leroy Merlin, французький автовиробник Renault, французька мережа гіпермаркетів "Ашан", німецька торговельна компанія Metro, китайський технологічний гігант Huawei, швейцарська продуктова компанія Nestle, медична компанія Johnson & Johnson, американська фармацевтична компанія Pfizer, продовольчі компанії PepsiCo, Danone та інші.
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"Ми вчергове закликаємо ці компанії припинити діяльність в рф. Кожен товар, який постачає, виробляє або продає компанія на російському ринку, робить свій внесок до військового бюджету", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Хакерська група Anonymous пригрозила зламати компанії, які продовжують працювати з росією після її вторгнення в Україну.