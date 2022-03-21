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МЗС України опублікувало список найбільших компаній, які залишилися в росії

МЗС України опублікувало список найбільших компаній, які залишилися в росії

Київ • УНН

 • 223115 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України опублікувало у Facebook список найбільших компаній, які залишилися в росії, попри її вторгнення в Україну, інформує УНН.

Деталі

Всього у списку — 50 відомих компаній, які станом на 21 березня повністю або частково працюють в росії.

Зокрема, до переліку увійшли: французька мережа будівельних магазинів Leroy Merlin, французький автовиробник Renault, французька мережа гіпермаркетів "Ашан", німецька торговельна компанія Metro, китайський технологічний гігант Huawei,  швейцарська продуктова компанія Nestle, медична компанія Johnson & Johnson, американська фармацевтична компанія Pfizer, продовольчі компанії PepsiCo, Danone та інші.

Цитата

"Ми вчергове закликаємо ці компанії припинити діяльність в рф. Кожен товар, який постачає, виробляє або продає компанія на російському ринку, робить свій внесок до військового бюджету", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Хакерська група Anonymous пригрозила зламати компанії, які продовжують працювати з росією після її вторгнення в Україну.

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