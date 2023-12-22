Компания по строительству скоростных тоннелей Hyperloop One закрывается и увольняет сотрудников - Bloomberg

Компания по высокоскоростных перевозок Hyperloop One закроется, поскольку ей не удалось выиграть ни одного контракта на строительство работающего гиперлупа. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

По данным издания, Hyperloop One, которая разработала пассажирские перевозки в сверхскоростной системе левитирующих капсул, увольняет сотрудников с 1 января 2024 года. По состоянию на начало 2022 года в компании работало более 200 человек. Компания уже закрыла свой офис в Лос-Анджелесе. Остальным сотрудникам, которым было поручено контролировать продажу активов, сказали, что их работа закончится 31 декабря.

Известный стартап, основанный в 2014 году, привлек более 450 миллионов долларов и построил небольшой испытательный трек неподалеку от Лас-Вегаса. В 2020 году они осуществили первую в мире перевозку пассажиров. Но за все время так и не построили ни одного масштабного реально работающего гиперлупа. А в прошлом году стартап решил сосредоточиться на грузах, а не на людях.

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Поскольку инвестиций компания больше не получала, сейчас Hyperloop One пытается продать оставшиеся активы, включая испытательный полигон и оборудованием.

Интеллектуальная собственность стартапа будет передана арабской компании DP World, которая владеет контрольным пакетом акций.

Дополнительно

Система Hyperloop использует вакуум и магниты, чтобы обеспечить скоростное и почти бесшумное путешествие. Ожидалось, что поездка между Нью-Йорком и Вашингтоном продлится всего 30 минут - вдвое быстрее, чем полет на коммерческом самолете, и вчетверо быстрее, чем на высокоскоростном поезде.

К технологии проявил интерес Илон Маск. Он создал предприятие The Boring Company, которое обещает построить между городами систему вакуумных тоннелей, в которых будут курсировать капсулы с пассажирами.

Развивать технологию планировалось и в Украине. В Днепре хотели построить тестовую площадку для развития вакуумных поездов.