Компания по строительству скоростных тоннелей Hyperloop One закрывается и увольняет сотрудников - Bloomberg
Hyperloop One, не получив контрактов на создание рабочего гиперлупа, закрывается, увольняет персонал и продает свои активы. Компания, которая когда-то обещала высокоскоростные путешествия, перед закрытием успела провести лишь небольшой тест.
Google Chrome автоматически будет проверять безопасность паролей в фоновом режиме
Отныне Google Chrome автоматически будет проверять, не были ли скомпрометированы сохраненные пароли, а функция проверки безопасности также будет отслеживать подозрительные расширения и может отзывать разрешения на неиспользуемые сайты.
Банки наращивают кредитование бизнеса и населения - НБУ
Украинские банки увеличивают кредитование бизнеса и домохозяйств.
Силы ПВО сбили три российских истребителя Су-34 на Южном направлении - Олещук
Украинская противовоздушная оборона сбила три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на юге страны, о чем сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.
WSJ: ликвидацию пригожина организовал николай патрушев
The Wall Street Journal сообщает, что секретарь Совета безопасности россии николай патрушев организовал убийство основателя ЧВК "Вагнера" евгения пригожина, согласно данным западных разведок. Самолет пригожина якобы был взорван, что привело к авиакатастрофе, в которой погибли все десять человек, находившихся на борту.
Спасенные животные из Донецкой области нашли приют в Киевском зоопарке
Четырех истощенных и стрессированных животных, спасенных из Донецкой области, перевезли в Киевский зоопарк, который предоставил хорошо оборудованную среду для их реабилитации.
В Японии разработали летающего дракона, который сможет тушить слишком опасные пожары
Японские ученые создали "Дракона-пожарного" - летающего робота-пожарного, предназначенного для борьбы с огнем, который может быть слишком опасным для человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Robotics and AI.
В Берлине заявили, что не будут помогать Минобороны с мобилизацией украинцев в Германии
Министр юстиции Германии заявил, что план Украины по мобилизации своих граждан в Германии не будет иметь практических последствий, отметив конституционное право не служить против своей воли.
Япония согласовала передачу ракет Patriot США на фоне ракетных атак рф на Украину - СМИ
Япония согласилась передать США десятки ракет-перехватчиков Patriot из своих запасов, что, в свою очередь, усилит глобальные возможности противовоздушной обороны, в том числе и в Украине. Это знаменует собой исторический сдвиг в оборонной политике Японии.
Суд оставил в силе меру пресечения экс-главе Госспецсвязи Щиголю
Высший антикоррупционный суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего главы Госспецсвязи Юрия Щиголя, подозреваемого в растрате 62 миллионов гривен, с возможностью внесения залога. Сейчас он уже вышел под залог в размере 25 миллионов гривен.