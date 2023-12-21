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Apple останавливает продажи Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 19:58  •  20819 просмотра

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Apple приостанавливает продажи Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США из-за решения ITC о нарушении патента на технологию измерения кислорода в крови, принадлежащую компании Masimo. Запрет находится на рассмотрении президента до 25 декабря.

 Из-за патентного спора компания Apple прекращает продажу нескольких моделей Apple Watch в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Independent. ссылкой на Independent.

Детали

Компания Apple вынуждена прекратить продажу важнейших моделей своих цифровых часов Apple Watch в США, что является следствием решения американского торгового ведомства ITC, которое в конце октября наложило запрет на импорт часов. С точки зрения ведомства, устройства Apple нарушают патенты американской компании Masimo, занимающейся медицинскими технологиями, которые касаются технологии измерения уровня кислорода в крови.

Следует отметить, что ITC постановила, что оставит в силе решение судьи, принятое в начале этого года, однако после этого начался 60-дневный период пересмотра решения президентом.

Этот пересмотр позволяет президенту США Джо Байдену наложить вето на решение, однако он заканчивается накануне Рождества.

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Продолжается президентский период рассмотрения приказа Комиссии по международной торговле США относительно технического спора по интеллектуальной собственности в отношении устройств Apple Watch, которые содержат функцию Blood Oxygen. Несмотря на то, что период рассмотрения не закончится до 25 декабря, Apple принимает предупредительные меры, чтобы выполнить требования, если решение останется в силе

- говорится в сообщении компании Apple.

Генеральный директор Masimo Джо Киани заявил Bloomberg во вторник, что он готов решить спор, однако предупредил, что проблему нельзя решить просто с помощью обновления программного обеспечения.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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Apple зупиняє продажі Apple Watch Series 9 і Ultra 2 в США
Apple stops sales of Apple Watch Series 9 and Ultra 2 in the US
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Apple останавливает продажи Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США

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