Україна розпочне підготовку до запуску Hyperloop
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Україні буде створено Центр транспортних інновацій Hype.ua, який дасть наукове обґрунтування та забезпечить створення першого тестового майданчику у Дніпрі для розвитку вакуумних потягів в Україні, на кшталт Hyperloop. Про це під час прес-конференції заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНН.
"Ми утворюємо центр транспортних інновацій Hype.ua, який дасть наукове обґрунтування, розробить технологію та забезпечить створення першого тестового майданчику у Дніпрі для розвитку в Україні такого виду транспорту, як Hyperloop", - повідомив Омелян.
Нагадаємо, Ілон Маск розробник і очільник компаній Tesla, SpaceX і The Boring Company придумав Hyperloop в 2013 році. Згідно з ідеєю, поїзд буде переміщатися в спеціальних трубах зі зниженим тиском зі швидкістю до 1200 км/год.
Траси для Hyperloop передбачається будувати над землею за аналогією з монорельсом і оснащуватися сонячними батареями.
Відомо, що Hyperloop One на власній випробувальній ділянці розігнала капсулу XP-1 до 310 км/год.
Ідею з вакуумними потягами Hyperloop уже підтримали у низці країн, зокрема Індія, Китай.