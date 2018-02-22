Украина начнет подготовку к запуску Hyperloop
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Украине будет создан Центр транспортных инноваций Hype.ua, который даст научное обоснование и обеспечит создание первой тестовой площадки в Днепре для развития вакуумных поездов в Украине, вроде Hyperloop. Об этом во время пресс-конференции заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНН.
"Мы создаем центр транспортных инноваций Hype.ua, который даст научное обоснование, разработает технологию и обеспечит создание первой тестовой площадки в Днепре для развития в Украине такого вида транспорта, как Hyperloop", - сообщил Омелян.
Напомним, Илон Маск разработчик и руководитель компаний Tesla, SpaceX и The Boring Company придумал Hyperloop в 2013 году. Согласно идее, поезд будет перемещаться в специальных трубах с пониженным давлением со скоростью до 1200 км/ч.
Трассы для Hyperloop предполагается строить над землей по аналогии с монорельсом и оснащаться солнечными батареями.
Известно, что Hyperloop One на собственной испытательном участке разогнал капсулу XP-1 до 310 км/ч.
Идею с вакуумными поездами Hyperloop уже поддержали в ряде стран, в частности Индия, Китай.